Остановка транспорта в Киеве приведет к коллапсу, - в КГГА рассказали, когда примут решение (7)

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- КГГА в понедельник решит, как будет работать метро в "красной" зоне : Вечерние Вести 03:59
- КГГА в понедельник решит, как будет работать метро в "красной" зоне : Новости Киева 03:54
- Карантин в Украине: Киев и Одесская область с 23 марта официально становятся "красными" : Новости Киева 01:54
- Карантин в Украине: Киев и Одесская область с 23 марта официально становятся "красными" : RUpor.info 01:42
- В Украине хотят запретить работу транспорта в "красных" зонах : Подробности.ua 01:41
- В Украине обновили карантинные зоны: какие области стали "красными" 20 марта : Znaj.ua 01:17