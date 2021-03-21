Остановка транспорта в Киеве приведет к коллапсу, - в КГГА рассказали, когда примут решение (7)

Glavk.info 2021.03.21 01:05

21 марта 2021 г., 00:09:00 Киев попал в красную зону карантина. Еще раньше в столице ввели локдаун. Однако сейчас решают вопрос о том, будет ли работать общественный транспорт. Окончательное решение по работе транспорта обещают принять 22 марта. Что говорят в КГГА Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник убежден, что общественный транспорт должен работать в городе.