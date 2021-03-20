Глава Еврокомиссии пригрозила AstraZeneca запретить экспорт ее вакцины от COVID-19 (1)

УНИАН 2021.03.20 14:02
13:57, 20.03.21
AstraZeneca сначала должна выполнить обязательства по поставкам в Европу,
указала Урсула фон дер Ляйен. В первом квартале AstraZeneca поставила
Европе лишь 30% обещанного объема продукции.
Экспорт AstraZeneca в ЕС под угрозой - глава ЕК выдвинула предупреждение /
фото REUTERS
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила англо-шведской
фармацевтической компании ввести запрет на экспорт вакцин против
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