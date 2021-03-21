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Фокус: Украина

МВФ спрогнозировали темпы восстановления мировой экономики (27)

Hronika.info 2021.03.21 10:41
21.03.2021 Разрыв между развитыми и развивающимися экономиками будет увеличиваться. На фоне пандемии коронавируса глобальная экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось, и в то же время более неравномерно, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент. Об этом в субботу, 20 марта, заявил первый замглавы Международного валютного фонда (МВФ) Джеффри Окамото. В январе мы прогнозировали рост мировой экономики в 2021 году на уровне
ВАКЦИНАЦИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ, ДЖЕФФРИ, МИРОВАЯ, ЭКОНОМИКА, ПАНДЕМИЯ, США, Украина
2021.03.21 (27)

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