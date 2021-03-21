МВФ спрогнозировали темпы восстановления мировой экономики (27)

2021.03.21 (27)2021.03.20 (1) →
- В МВФ оценили темпы восстановления мировой экономики : Нова Влада 14:10
- В МВФ оценили темпы восстановления мировой экономики : Hubs 13:41
- Мировая экономика восстанавливается быстрее, чем прогнозировалось - МВФ : Укринформ 13:32
- МВФ оценил темпы восстановления мировой экономики : NNS Никополь 13:23
- Мировая экономика восстанавливается после коронакризиса быстрее, чем ожидалось - МВФ : Сумські Дебати 12:32
- МВФ: Мировая экономика восстанавливается быстрее, чем прогнозировалось : Газета День 12:27
- Мировая экономика восстанавливается после коронакризиса быстрее, чем ожидалось - МВФ : Страна.ua 12:17
- МВФ позитивно оценил темпы восстановления мировой экономики : ForUm 12:05
- МВФ оценил темпы восстановления мировой экономики от коронакризиса : UA.news 11:49
- Мировая экономика восстанавливается быстрее, чем прогнозировалось - МВФ : УП: Економічна правда 11:34
- Мировая экономика начала восстанавливаться быстрее, но есть тревожные звоночки : 24 канал 11:30
- Коронакризис: мировая экономика восстанавливается быстрее, чем ожидали в МВФ : Слово і Діло 11:13
- В МВФ заявили, что мировая экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось : Новости N 11:11
- В МВФ заявили, что мировая экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось : NewsWeek 11:07
- МВФ спрогнозировали темпы восстановления мировой экономики : Hronika.info 10:41
- В МВФ предупредили весь мир о новой масштабной угрозе : Online.ua 10:15
- В МВФ предупредили весь мир о новой масштабной угрозе : MY.UA 10:01
- В МВФ заявили, что мировая экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось : ПрессОрг24 07:40
- В МВФ заявили о более быстром восстановлении мировой экономики : Kafanews 06:47
- Не так плохо: в МВФ дали прогноз по восстановлению мировой экономики : Сегодня.ua 06:47
- В МВФ заявили, что мировая экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось : DailyUA 06:25
- В МВФ заявили, что мировая экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось : Українські національні новини 06:18
- Мировая экономика восстанавливается быстрее, чем прогнозировалось - МВФ : Gazeta.ua 06:05
- МВФ оценил темпы восстановления мировой экономики : Bigmir)net Новости 04:39
- Мировая экономика может восстановиться быстрее, - замглавы МВФ : 112.ua 03:00
- МВФ: мировая экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось : РБК-Україна 01:46