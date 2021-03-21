В Украине от коронавируса вакцинировались 108 тысяч человек (30)

УНИАН 2021.03.21 13:47

13:39, 21.03.21 Самое большое количество вакцины за сутки ввели в Киевской (550), Днепропетровской (260), Херсонской, Черкасской (по 250) областях и в Киеве (270). Наименьшее количество инъекций по 20 марта сделали в Одесской (30), Винницкой (40), Кировоградской (50) областях, Житомирской и Черновицкой (по 60) областях / фото УНИАН Владимир Гонтар В Украине за минувшие сутки, 20 марта, первую дозу вакцины против