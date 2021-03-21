В Украине от коронавируса вакцинировались 108 тысяч человек (30)

2021.03.21 (30)2021.03.20 (10) →
- Коронавирус 21 марта: в Одесской области заболели 660 человек : Лента новостей Одессы 14:09
- В Украине от коронавируса вакцинировались 108 тысяч человек : УНИАН 13:47
- В Украине за день выявили более 11 тысяч человек с коронавирусом : Местные вести 13:16
- Сегодня 12:53 За сутки в Украине вакцинировали почти 4 тысячи человек : Весь Харьков 13:10
- В Украине за сутки вакцинировали около четырех тысяч человек : Depo 13:03
- За сутки в Украине вакцинировали почти 4 тысячи человек : АТН 13:01
- 21 марта 2021, воскресенье, 12:41 Темпы вакцинации упали почти на 66% за сутки. Прививку получили менее 4 тыс. человек : Українські Новини 12:45
- В Украине за сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 11 145 человек : Лента новостей Днепра 12:22
- 11:49 21/03/2021 За сутки от COVID привили меньше 4 тысяч украинцев : ГолосUA 12:06
- На Николаещине уже вакцинировали 3 569 человек, 120 - за последние сутки : Iнше ТВ 12:06
- Коронавирус 21 марта: в Одесской области заболели 660 человек : Одесский Курьер 11:49
- В Украине замедлилась вакцинация от COVID-19: всего привили больше 100 тыс. человек : NewsOne 11:39
- В Николаевской области за сутки вакцину получили 120 человек : Шиповник.ua 11:36
- В Украине вакцинировали от коронавируса более 108 тысяч человек : КП в Украине 11:16
- За месяц вакцинации в Украине привили 108 тыс. человек. За субботу - всего 4 тысячи : ОстроВ 11:10
- сегодня в 09:45 В Минздраве обнародовали статистику по вакцинации в регионах : Трибун Луганска 10:47
- В Украине вакцинировали уже более 108,3 тысяч человек : ПрессОрг24 10:40
- В Украине вакцинировали почти 110 тысяч человек : Lenta.ua 10:38
- Вакцинация от коронавируса - сколько людей получили прививки за минувшие сутки : Ракурс 10:25
- В Украине вакцинировали уже более 108,3 тысяч человек : ProNews 10:24
- В Украине привили более 108 000 человек с начала кампании по вакцинации от коронавируса : ЛІГАБізнесІнформ 10:08
- За сутки в Украине вакцинировались 3 968 человек : Укринформ 10:02
- За сутки в Украине вакцинировались 3 968 человек : MY.UA 10:01
- В Украине просело количество вакцинированных за сутки. Общее число привитых превысило 108 тысяч : Страна.ua 09:47
- В Украине за минувшие сутки сделали почти 4 тысячи прививок от коронавируса : Главное 09:36
- В Украине за день выявили более 11 тысяч человек с коронавирусом : Дело.ua 09:33
- + 3968 человек вакцинировали от COVID-19 : Рубрика 09:32
- В Украине вакцинировали уже более 108,3 тысяч человек : DailyUA 09:25
- В Украине вакцинировали уже более 108,3 тысяч человек : Українські національні новини 09:17
- Сколько украинцев вакцинировали за сутки - данные Минздрава по регионам : Новости Ю 01:23