Иностранных волонтеров не пустят на Олимпийские игры в Токио (1)

Depo 2021.03.20 15:28
Правительство Японии и организационный комитет Олимпийских игр в Токио
приняли решение не допускать на Олимпиаду волонтеров из-за границы из-за
неблагоприятной экологической ситуации, связанной c коронавирусом
20 марта 2021 12:27
Об этом сообщает Depo.Сектор со ссылкой на Kyodo.
Отмечается, что поводом для принятия этого решения стали опасения, согласно
которым иностранцы могут принести в страну более заразные штаммы
коронавируса.
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, Япония