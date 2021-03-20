Суд отказался освобождать Стерненко из СИЗО (3)

FaceNews 2021.03.20 02:15

20.03.2021 02:10 Наталья Ткачук, источник: "Facenews" Приморский суд Одессы в пятницу, 19 марта, отклонил ходатайство адвокатов активиста Сергея Стерненко по его освобождению из СИЗО, передает FaceNews.ua. Так, сторона защиты просила суд освободить Стерненко из СИЗО на основании статьи 206 УПК Украины, которая предусматривает, что каждый судья обязан освободить лицо, находящееся под стражей на основании не вступившего в законную силу приговора.