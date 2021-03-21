Владимир Зеленский придумал, как ограничить мобильность юных украинцев (1)

Fin.org.ua 2021.03.20 12:15
Укррудпром
11:30 20 марта 2021 года
Президент Владимир Зеленский обещает, что вскоре на персональном счете
каждого несовершеннолетнего украинца будут накапливаться средства за
пользование и добычу недр страны
"Хочу сообщить, что вскоре мы предложим механизм для воплощения в жизнь
одного из моих предвыборных обещаний - а именно экономического паспорта
украинца.
По нему все дети, рожденные в Украине, к моменту наступления 18 лет смогут
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, Украина