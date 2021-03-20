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Фокус: Украина

В Крыму объяснили запрет украинцам владеть землей на полуострове

В Крыму объяснили запрет украинцам владеть землей на полуострове (16)

Главред 2021.03.20 14:06
20 марта 2021, 13:52 Оккупанты Крыма заявили, что во всем мире государства ограничивают права иностранцев на владение землей в зоне, прилегающей к госгранице. В Крыму объяснили запрет украинцам владеть землей на полуострове / УНИАН Запрет иностранцам, в том числе и украинцам, владеть земельными участками в оккупированном Россией Крыму - вынужденная мера, заявил так называемый руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при
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2021.03.21 (16)

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