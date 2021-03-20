В Крыму объяснили запрет украинцам владеть землей на полуострове (16)

Главред 2021.03.20 14:06

20 марта 2021, 13:52 Оккупанты Крыма заявили, что во всем мире государства ограничивают права иностранцев на владение землей в зоне, прилегающей к госгранице. В Крыму объяснили запрет украинцам владеть землей на полуострове / УНИАН Запрет иностранцам, в том числе и украинцам, владеть земельными участками в оккупированном Россией Крыму - вынужденная мера, заявил так называемый руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при

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