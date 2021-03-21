В восточной Австралии сильнейшее наводнение за 50 лет (22)

Новости N 2021.03.21 13:11

Сегодня в 12:39 В восточной Австралии сильнейшее наводнение за 50 летВ восточной Австралии сильнейшее наводнение за 50 летВ восточной Австралии сильнейшее наводнение за 50 летВ восточной Австралии сильнейшее наводнение за 50 летВ восточной Австралии сильнейшее наводнение за 50 лет В результате сльных дождей на восточном побережье Австралии началось сильнейшее за последние 50 лет наводнение.