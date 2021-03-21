В восточной Австралии сильнейшее наводнение за 50 лет (22)

2021.03.21 (22)2021.03.20 (7) →
- Сидней охватили сильные наводнения : Вибори в Україні та світі 13:46
- В Австралии сильнейшее наводнение за 50 лет : Слово і Діло 13:43
- В Австралии сильнейшее наводнение за 50 лет : РИА Мелитополь 13:28
- В восточной Австралии сильнейшее наводнение за 50 лет : Новости N 13:11
- На востоке Австралии объявили стихийное бедствие из-за наводнения, людей эвакуируют : Громадське телебачення 13:06
- Худшие за 50 лет: в Австралии эвакуируют тысячи людей из-за наводнений : 5 Канал 13:00
- Из-за сильных наводнений из Сиднея эвакуируют людей: фото, видео : 24 канал 13:00
- В Австралии началось сильнейшее наводнение за 50 лет : MIGnews.com.ua 12:38
- На востоке Австралии эвакуировали население из-за сильнейшего за 50 лет наводнения. Видео : Страна.ua 12:32
- Австралию накрыло сильнейшее за 50 лет наводнение - фото и видео : Online.ua 12:15
- На востоке Австралии произошло сильнейшее за 50 лет наводнение : Вести.ua 12:15
- В Австралии сильнейшее наводнение за 50 лет : NewsMir.info 12:08
- В Австралии эвакуируют местных жителей из-за риска наводнения в Сиднее : 112.ua 12:00
- В Австралии сильнейшее наводнение за 50 лет : Bigmir)net Новости 11:39
- В Австралии сильнейшее наводнение за 50 лет : MY.UA 11:16
- На севере Австралии происходит крупнейшее за 100 лет наводнение : MY.UA 11:16
- На севере Австралии происходит крупнейшее за 100 лет наводнение (фото, видео) : Фокус 11:05
- 10:47 21.03.2021 Сильнейшее за 50 лет наводнение на востоке Австралии привело к эвакуации населения, повреждению домов и инфраструктуры : Интерфакс-Україна 11:00
- Ливни в Австралии переросли в сильнейшее наводнение за 50 лет : TK Media 10:46
- Сидней охватили сильные наводнения, власти призывают жителей эвакуироваться - фото, видео : Новое Время 10:46
- Сегодня, 08:28 Эвакуация продолжается: Восточная Австралия оказалась под водой из-за прорыва дамбы : ReplyUA.net 08:42