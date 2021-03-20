Суд арестовал имущество и 100% акций "Мотор Сичи" (2)

Новости Ю 2021.03.20 13:23

Сегодня, 10:11 Шевченковский районный суд Киева наложил арест на акции и имущество АО "Мотор Сич". Источник: delo.ua Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины. Указано, что теперь имущество предприятия передано в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). "По материалам СБУ, Шевченковский районный суд Киева принял решение о