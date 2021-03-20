Суд арестовал имущество и 100% акций "Мотор Сичи" (2)

Новости Ю 2021.03.20 13:23
Сегодня, 10:11
Шевченковский районный суд Киева наложил арест на акции и имущество АО
"Мотор Сич".
Источник: delo.ua
Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
Указано, что теперь имущество предприятия передано в управление
Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления
активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
"По материалам СБУ, Шевченковский районный суд Киева принял решение о
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