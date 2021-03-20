Суд арестовал имущество и акции "Мотор Сичи" (1)

Мрия Запорожьe 2021.03.20 13:17

09:16-20.03.2021 Шевченковский районный суд Киева принял решение наложить арест на акции и имущество АО "Мотор Сич". Имущество передано АРМА. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Сообщается, что имущество передано в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). "По материалам СБУ Шевченковский районный суд г. Киева принял решение о