Суд арестовал имущество и акции "Мотор Сичи" (1)

Мрия Запорожьe 2021.03.20 13:17
09:16-20.03.2021
Шевченковский районный суд Киева принял решение наложить арест на акции и
имущество АО "Мотор Сич". Имущество передано АРМА.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Сообщается, что имущество передано в управление Национальному агентству
Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными
от коррупционных и других преступлений (АРМА).
"По материалам СБУ Шевченковский районный суд г. Киева принял решение о
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