Попов и Супряга сыграют с "Рухом" с первых минут (56)

2021.03.21 (56)2021.03.20 (2) →
- "Динамо" разгромило "Рух" в матче УПЛ : Depo 21:28
- "Динамо" обыграло "Рух" и увеличило отрыв от "Шахтера" в УПЛ : Всеукраинские вести 21:00
- Оценки матча Динамо - Рух. Джокер Луческу признан лучшим игроком : Спорт.ua 20:39
- Динамо - Рух 3:0 видео голов и обзор матча Чемпионата Украины : Bigmir)net СПОРТ 20:39
- "Динамо" - "Рух" 3:0. Караваев в засаде : Footboom.com 20:35
- Favbet Лига. "Динамо" - "Рух" - 3:0. Отчет о матче : ФК Динамо Киев 20:33
- "Динамо" - "Рух". Одной ногой или Как динамовцы воспользовались осечкой "Шахтера". УПЛ : World News 20:27
- "Динамо" разгромило "Рух" в 19-м туре УПЛ : Подробности.ua 20:11
- Динамо - Рух 3:0 видео голов и обзор матча Чемпионата Украины : Bigmir)net Новости 20:09
- "Динамо" с дублем Караваева победило и оторвалось от "Шахтера" на 7 очков : Metaratings 20:00
- "Шахтер" проиграл "Львову" и сам открыл путь к чемпионству "Динамо" : KomandaOnline 19:51
- Динамо разгромило Рух, увеличив отрыв от Шахтера : Ukr-Today.com 19:50
- Премьер-лига: "Динамо" разобралось с "Рухом", "Шахтер" сенсационно уступил "Львову" : ZN,UA 19:47
- Динамо разгромило Рух, увеличив отрыв от Шахтера : iSport.ua 19:45
- Динамо вальяжно разбирается с Рухом и уходит в отрыв : Террикон 19:44
- День Львова для Динамо. Команда Луческу в Киеве разгромила Рух : Спорт.ua 19:39
- Динамо одержало крупную победу над Рухом : Bigmir)net СПОРТ 19:39
- Динамо - Рух 3:0. Украина, 19-й тур. Отчет Миколенко и Караваева с Сидклеем : Прессинг.net.ua 19:39
- Динамо одержало крупную победу над Рухом : Bigmir)net Новости 19:39
- Дубль Караваева и гол Сидклея принесли Динамо победу над Рухом : Телеканал Футбол 19:35
- Караваев забил дебютный гол за Динамо : Football.ua 19:35
- Динамо Киев уверенно обыграло Рух и воспользовалось осечкой Шахтера : Football.ua 19:35
- Динамо - Рух 3:0. Украина, 19-й тур. Отчет Миколенко и Караваева с Сидклеем : Футбольный Клуб 19:35
- Favbet Лига. "Динамо" - "Рух" 3:0. Видеообзор матча : Footboom.com 19:35
- Караваев забил дебютный гол за Динамо : MY.UA 19:31
- 19-й тур ЧУ. "Динамо" - "Рух" - 3:0. Обзор матча, статистика : Динамо Киев от Шурика 19:29
- "Динамо" - "Рух". Одной ногой или Как динамовцы воспользовались осечкой "Шахтера". УПЛ : Про Футбол 19:23
- УПЛ: Динамо не забило пенальти, но разгромило соперника и оторвалось от преследователей : УНИАН 19:17
- Незабитый пенальти и дубль Караваева: "Динамо" в Киеве разгромило "Рух" и укрепило лидерство в УПЛ : ТСН.ua 19:17
- Как Вильярреал. Динамо - Рух 3:0 : UA-Футбол 19:15
- "Динамо" - "Рух" 3:0 : Footboom.com 19:05
- "Динамо" - "Рух" 3:0. Караваев забивает первые мячи в динамовской карьере : Dynamomania.com 19:03
- Джокеры принесли победу "Динамо" над "Рухом" : Сегодня.ua 19:02
- Динамо с двумя дебютными голами Караваева разгромило Рух : Команда No1 19:02
- Три мяча защитников помогли "Динамо" разгромить "Рух" и оторваться от "Шахтера" на 7 очков : Xsport.ua 19:01
- "Динамо" обыграло "Рух" и увеличило отрыв от "Шахтера" в УПЛ : РБК-Україна 19:01
- Динамо Киев уверенно обыграло Рух и воспользовалось осечкой Шахтера : MY.UA 19:01
- Ушли в отрыв: "Динамо" одержало важнейшую победу в чемпионате Украины : Апостроф 19:00
- "Динамо" - "Рух" 1:0. LIVE!!! Де Пена не реализовал пенальти на 10-й минуте, Караваев забивает первый мяч в динамовской карьере : Dynamomania.com 18:33
- Супряга сыграет против "Руха" с первых минут, Цыганков и Беседин - вне заявки : Xsport.ua 18:01
- "Динамо" - "Рух" 0:0. LIVE!!! Де Пена не реализовал пенальти на 10-й минуте : Dynamomania.com 17:33
- "Динамо" - "Рух" 0:0. LIVE!!! Супряга и Попов - в старте, Ванат - в запасе, Цыганков и Беседин - вне заявки : Dynamomania.com 17:03
- Стартовые составы на матч Динамо - Рух. Супряга выйдет с первых минут : UA-Футбол 16:45