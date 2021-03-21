Попов и Супряга сыграют с "Рухом" с первых минут (56)

Tribuna.com Украина 2021.03.21 16:17

УПЛ объявила составы "Динамо" и "Руха" на матч 19-го тура УПЛ. "Динамо": Бущан, Миколенко, Забарный, Попов, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, де Пена, Родригеш, Буяльский, Супряга Запасные: Бойко, Сидклей, Сирота, Караваев, Шепелев, Андриевский, Леднев, Гармаш, Ванат В заявку "Динамо" не попали Виктор Цыганков и Артем Беседин, у которых мышечные травмы. "Рух": Бандура, Белый, Стаменкович, Зец, Мысык, Карасюк, Притула, Федорчук, Бойчук, Климчук, Борячук