Стало известно, как у Зеленского восприняли погромы ОП (31)

MY.UA 2021.03.21 12:01

21 марта, 09:48 Акция сторонников активиста Сергея Стерненко 20 марта была попыткой провокации правоохранителей. Такое мнение в комментарии "Украинской Правде" в воскресенье, 21 марта озвучил советник Андрея Ермака Михаил Подоляк. По его словам, украинский президент Владимир Зеленский не видит смысла препятствованию протестов, и пообещал убрать вскоре последствия вандализма. Он отметил, что "разбитое стекло" и "надписи со стен", - приведут в