На здании Офиса президента Украины расписали стены и подожгли табличку: фото и видео (1)

Луганский Радар 2021.03.20 20:57
Мар 20, 2021
На здании Офиса президента Украины расписали стены и подожгли табличку:
фото и видео В субботу, 20 марта, участники акции в поддержку осужденного
за похищение человека активиста Сергея Стерненка, который сегодня отмечает
свой день рождения, жгли файеры возле Офиса президента Украины на улице
Банковой, разрисовали стены красной краской и подожгли табличку с надписью
у входа.
ОФИС, ПРЕЗИДЕНТ, АКТИВИСТ, ПЕТАРДА, КРАСКА, ТАБЛИЧКА, Стерненко
, Стерненка
, Украина
, Киев
, Одесса