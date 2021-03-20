На здании Офиса президента Украины расписали стены и подожгли табличку: фото и видео (1)

Луганский Радар 2021.03.20 20:57

Мар 20, 2021 На здании Офиса президента Украины расписали стены и подожгли табличку: фото и видео В субботу, 20 марта, участники акции в поддержку осужденного за похищение человека активиста Сергея Стерненка, который сегодня отмечает свой день рождения, жгли файеры возле Офиса президента Украины на улице Банковой, разрисовали стены красной краской и подожгли табличку с надписью у входа.