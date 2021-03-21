ОП оценил ущерб от вандализма на акции сторонников Стерненко в два миллиона гривень (видео) (22)

УНИАН 2021.03.21 12:47

12:38, 21.03.21 В офисе отметили - если не начать смывание краски в течение 72 часов, она въестся в гранит. В ОП прокомментировали акты вандализма на вчерашней акции сторонников Стерненко / скриншот с видео По предварительным оценкам экспертов, устранение повреждений здания Офиса президента будет стоить приблизительно два миллиона гривень. Такое заявление обнародовала пресс-служба ОП.