ОП оценил ущерб от вандализма на акции сторонников Стерненко в два миллиона гривень (видео) (22)

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- Сколько будет стоить восстановление Офиса президента : Комментарии.UA 14:23
- Сегодня 13:30 Повреждения здания Офиса Президента на вчерашней акции протеста оцениваются в 2 млн гривен : Весь Харьков 14:10
- В Офисе президента оценили ущерб от акции сторонников Стерненко в 2 млн гривен (видео) : Фокус 14:05
- Повреждения здания Офиса Президента на вчерашней акции протеста оцениваются в 2 млн гривен : АТН 14:01
- У Зеленского и МВД прокомментировали разгромные протесты под ОП : СтопКор 13:43
- В ОП оценили убытки, которые нанесли протестующие : Gazeta.ua 13:35
- В Офисе президента оценили убытки из-за погрома здания (ВИДЕО) : Ракурс 13:25
- Офис Зеленского оценил повреждения здания после протестов в 2 млн грн : #Буквы 13:20
- Битые окна и разрисованный фасад: как выглядит Офис президента после ночной акции сторонников Стерненко (видео) : УНИАН 13:17
- Все этажи были в дыму: во что превратилось здание ОП после беспорядков и во сколько обойдется восстановление (видео) : Телеграф.com.ua 13:13
- Повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн, - ОПУ : Newzz.in.ua 13:08
- В Офисе президента убытки после бунта на Банковой оценили в более 2000000 гривен : APnews.com.ua 13:01
- Все этажи были в дыму: во что превратилось здание ОП после беспорядков и во сколько обойдется восстановление : MY.UA 13:01
- ОП оценил ущерб от вандализма на акции сторонников Стерненко в два миллиона гривень (видео) : УНИАН 12:47
- Акция за Стерненко: у Зеленского оценили ущерб зданию ОПУ в 2 миллиона : Слово і Діло 12:43
- Повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн, - ОПУ : Цензор.Нет 12:32
- Повреждения здания ОП оцениваются примерно в два млн гривен (видео) : 112.ua 12:30
- После погрома ОП сторонниками Стерненко подход к зданию перекрыли : Українська правда 12:11
- У Зеленского оценили повреждения здания ОП в два миллиона гривен : Главное 12:06
- Битые окна и разрисованный фасад: как выглядит Офис президента после ночной акции сторонников Стерненко : УНИАН 11:02
- Сторонники Стерненко обрисовали граффити здание ОП, разбив стекла (ФОТО) : Новости Киева 10:54
- Сторонники Стерненко разрисовали Офис президента, написав, что Зеленский - лох : Одесский Наблюдатель 00:05