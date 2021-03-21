Мошенники пытались продать странам ЕС несуществующие вакцины против коронавируса на EUR14 млрд (22)

ProNews 2021.03.21 18:24

21.03.2021 Европейское бюро по борьбе с мошенничеством узнало о попытке продать странам ЕС несуществующие вакцины против коронавируса после того, как к ним обратилось несколько таких стран. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Мошенники предлагали странам ЕС миллиард несуществующих вакцин Преступники пытались продать несуществующие вакцины против коронавируса 12 странам - членам ЕС на общую сумму €14 млрд.