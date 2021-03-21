Мошенники пытались продать странам ЕС несуществующие вакцины против коронавируса на EUR14 млрд (22)

- Аферисты пытались продать властям стран ЕС несуществующую вакцину от коронавируса на 16 млрд евро : Местные вести 19:16
- Странам ЕС предлагали несуществующие COVID-вакцины на EUR14 млрд : Винница Реал 19:11
- Странам ЕС предлагали несуществующие COVID-вакцины на ┬14 млрд : Bigmir)net Новости 19:09
- Мошенники предлагали странам Евросоюза несуществующие вакцины на 14 млрд евро : Фокус 19:05
- Мошенники пытались продать странам ЕС несуществующие вакцины против коронавируса на EUR14 млрд : ProNews 18:24
- Странам ЕС пытались продать несуществующие COVID-вакцины на EUR14 миллиардов : Укринформ 18:17
- Странам ЕС предлагали купить несуществующие вакцины на 14 миллиардов : Lenta.ua 18:08
- Мошенники хотели продать странам-членам ЕС несуществующие Covid-вакцины на 14 млрд евро : 112.ua 18:00
- Мошенники пытались продать странам ЕС несуществующие вакцины против коронавируса на EUR14 млрд : Гордон 17:36
- Мошенники хотели продать странам-членам ЕС несуществующие COVID-вакцины на 14 млрд евро : Шиповник.ua 17:36
- Странам ЕС предлагали несуществующие вакцины от Covid-19 стоимостью в 14 млрд евро : DailyUA 17:25
- Странам ЕС хотели продать несуществующие COVID-вакцины : Слово і Діло 17:13
- Сделка на миллиарды евро: мошенники пытались продать ЕС несуществующие вакцины : Телеграф.com.ua 17:13
- Странам ЕС пытались поставить фейковую партию вакцин от коронавируса на миллиарды евро : UA.news 16:49
- Мошенники хотели продать странам ЕС несуществующие вакцины против COVID-19 на сумму 14 млрд евро : ТСН.ua 16:47
- Странам ЕС предлагали несуществующие вакцины от COVID-19 стоимостью в 14 млрд евро : ПрессОрг24 16:40
- Странам ЕС предлагали несуществующие вакцины от COVID-19 стоимостью в 14 млрд евро : Українські національні новини 16:32
- Мошенники хотели продать странам-членам ЕС несуществующие COVID-вакцины на 14 млрд евро : Громадське телебачення 16:06
- Странам ЕС пытались продать несуществующие вакцины : Gazeta.ua 15:35
- Странам ЕС предлагали несуществующие вакцины от COVID на 16 млрд евро : РБК-Україна 15:16
- Странам ЕС предлагали несуществующие вакцины против COVID-19 на сумму 14 млрд евро : УП Європейська правда 14:33