Тайсона перевели в дубль Шахтера - СМИ (16)

MY.UA 2021.03.20 21:01

20 марта, 18:51 Тайсона перевели в дубль Шахтера - СМИБразильский вингер понес наказание. Шахтер перевел бразильского вингера Тайсона в дублирующий состав, сообщает портал Meta-ratings. С большой долей вероятности бразилец покинет "горняков" уже в ближайшее трансферное окно, ведь его контракт с клубом подходит к концу. За период в Шахтере Тайсон успел провести 299 поединков, в которых отметился 55 голами и 78 результативными передачами.