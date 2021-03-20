Тайсона перевели в дубль Шахтера - СМИ (16)

2021.03.21 (16)2021.03.20 (17) →
- Тайсон будет оштрафован на более чем половину месячной зарплаты за свои выходки : UA-Футбол 11:14
- После перевода в дубль "Шахтера" Тайсон попросил помощи у Бога : Xsport.ua 11:01
- "Шахтер" отправил Тайсона в дубль за отказ выйти на замену против "Ромы" - Срна : ZN,UA 10:47
- Ассистент Срны: Контактировали с Тейшейрой, но у него очень большие запросы : iSport.ua 10:45
- Тайсона перевели в дубль "Шахтера" : Позиция 10:37
- "Шахтер" оштрафует Тайсона более чем на половину месячной зарплаты : Tribuna.com Украина 10:32
- Тайсона перевели в дубль Шахтера : Днепр Час 10:29
- Тайсон: "Отец! Я знаю, что господь обо всем заботится" : Footboom.com 09:05
- Срна: "Тайсон отказался от разминки и выйти на замену в матче с "Ромой" : Xsport.ua 09:01
- Тайсон переведен в дубль Шахтера: Никто не может быть выше клуба : Ukrainefootball.net 08:50
- Срна рассказал, за что Тайсон отчислен из первой команды "Шахтера" : Динамо Киев от Шурика 08:29
- В Шахтере объяснили причину перевода Тайсона в дубль : Ukr-Today.com 05:50
- Стало известно, почему Тайсона перевели в дубль : Шахта.org 01:56
- Срна: Тайсон отказался выходить на замену в матче с Ромой : Bigmir)net СПОРТ 00:39
- Срна: Тайсон отказался выходить на замену в матче с Ромой : Bigmir)net Новости 00:09
- Легенда "Шахтера" назвал причину перевода Тайсона в дубль : Metaratings 00:00