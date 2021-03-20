20.03.2021, 22:44 Геращенко прокомментировал акцию протеста под Офисом президента (16)

В Час Пик 2021.03.20 23:15

Гера Кисмет Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко прокомментировал акцию протеста в поддержку Сергея Стерненко, которая прошла сегодня, 20 марта, под Офисом президента. В эфире "Радио Свобода" он заявил, что все причастные к беспорядкам понесут наказание, передает Час Пик. По словам Геращенко, есть люди, которые просто "заказали" провокации. "Заказчики этой провокации мечтают, чтобы вышла полиция и пролилась кровь.