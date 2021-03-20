Под Офисом Президента было презрение к протесту как таковому - Подоляк (9)

Укринформ 2021.03.20 23:17

20.03.2021 23:05 Президент Владимир Зеленский считает принципиально важным, чтобы граждане могли открыто и мирно использовать свое право на протест, и не видит смысла препятствовать таким акциям. Однако на сегодняшней акции у стен ОП наблюдалось откровенное презрение к обществу и к сути протеста как такового, заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в комментарии, переданном Укринформу.