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Фокус: Украина

Под Офисом Президента было презрение к протесту как таковому - Подоляк (9)

Укринформ 2021.03.20 23:17
20.03.2021 23:05 Президент Владимир Зеленский считает принципиально важным, чтобы граждане могли открыто и мирно использовать свое право на протест, и не видит смысла препятствовать таким акциям. Однако на сегодняшней акции у стен ОП наблюдалось откровенное презрение к обществу и к сути протеста как такового, заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в комментарии, переданном Укринформу.
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2021.03.21 (9)

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