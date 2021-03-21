Подростки на вечеринке отравились наркотиками на Ривненщине: один - в коме (27)

- Под Ровно "взрослые" развлечения подростков обернулись трагедией - один из них в коме : Апостроф 14:15
- Под Ровно подростков госпитализировали после наркотической вечеринки : MIGnews.com.ua 14:08
- Четырех подростков после отравления наркотиками госпитализировали под Ровно : 7Днів.info 14:07
- На Ровенщине врачи спасают подростков после наркотической вечеринки : MY.UA 13:46
- Четверо подростков госпитализированы после наркотической вечеринки на Ривненщине: один в коме : Цензор.Нет 13:32
- Под Ривне "нарковечеринка" закончилась комой подростка : NewsMir.info 13:08
- В Ровенской области 4 подростков госпитализированы после "нарковечеринки": один в коме : RegioNews 12:42
- Под Ривне "нарковечеринка" закончилась комой подростка : Подробности.ua 12:40
- На Ровенщине четыре подростка загремели в больницу после "нарковечеринки" : APnews.com.ua 12:01
- На Ровненщине "нарковечеринка" закончилась комой подростка: его товарищи также в больнице : Измаил вечерний 11:46
- На Ровенщине подростки отравились наркотиками на вечеринке: один в коме : Вести.ua 11:45
- Подростки на вечеринке отравились наркотиками на Ривненщине: один - в коме : RUpor.info 11:42
- На Ровенщине после "нарковечеринки" 4 подростков попали в реанимацию : Lenta.ua 11:38
- 11:35 21/03/2021 Под Ровно подростки отравились наркотиками : ГолосUA 11:36
- В Ровненской области подросток впал в кому после "нарковечеринки" : Слово і Діло 11:13
- Под Ровно госпитализировали четырех подростков после отравления наркотиками. Один из них в коме : Страна.ua 11:02
- На Ровненщине "нарковечеринка" закончилась комой подростка: его товарищи также в больнице : 24 канал 11:00
- В Ровенской области 4 подростков госпитализировали после "нарковечеринки": один в коме : ПрессОрг24 10:40
- В Ровенской области 4 подростков госпитализировали после "нарковечеринки": один в коме : DailyUA 10:25
- В Ровенской области 4 подростков госпитализированы после "нарковечеринки": один в коме : Криминал.TV 09:53
- В Ровенской области 4 подростков госпитализировали после "нарковечеринки": один в коме : Українські національні новини 09:47
- 21 марта 2021, воскресенье, 08:50 В Ровенской области четверо подростков отравились наркотиками на вечеринке. Один из них в коме : Українські Новини 09:16
- Подростки на вечеринке отравились наркотиками на Ривненщине: один - в коме : УНИАН 04:32
- В Ровенской области 4 подростков госпитализированы после "нарковечеринки": один в коме : Новости N 00:11