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Фокус: Украина

Подростки на вечеринке отравились наркотиками на Ривненщине: один - в коме (27)

RUpor.info 2021.03.21 11:42
На Ривненщине в селе Федоровка четверо несовершеннолетних ребят в возрасте 15-17 лет отравились наркотиками. Трое из них - в больнице, один в коме. Об этом сообщили в Ривненском областном центре экстренной медицинской помощи. "Несовершеннолетние во время совместной вечеринки употребляли опасные для организма наркотические вещества (амфетамин и метадон)", - говорится в сообщении. После оказанной медицинской помощи сотрудники скорой доставили трех
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