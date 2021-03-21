Подростки на вечеринке отравились наркотиками на Ривненщине: один - в коме (27)

RUpor.info 2021.03.21 11:42

На Ривненщине в селе Федоровка четверо несовершеннолетних ребят в возрасте 15-17 лет отравились наркотиками. Трое из них - в больнице, один в коме. Об этом сообщили в Ривненском областном центре экстренной медицинской помощи. "Несовершеннолетние во время совместной вечеринки употребляли опасные для организма наркотические вещества (амфетамин и метадон)", - говорится в сообщении. После оказанной медицинской помощи сотрудники скорой доставили трех