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Фокус: Украина

Погромщиков Офиса президента Геращенко назвал провокаторами, за спинами которых стоят политиканы (17)

7Днів.info 2021.03.21 11:07
Сегодня, 10:53 Заместитель главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко объяснил, кого и почему задержала полиция после акции протеста сторонников радикала Сергея Стерненко. Им оказался некто Стафийчук (ветеран АТО по прозвищу Влад Сорд), которого организаторы назвали "мирным участником акции". Пост на эту тему Геращенко разместил на своей странице в Facebook. Замглавы МВД опубликовал видео, на котором задержанный мужчина бьет стекла
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