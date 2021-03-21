Лобовое столкновение на Днепропетровщине - госпитализировано трое детей и две женщины (26)

- В Днепре в лобовом ДТП пострадали пять человек : УНИАН 14:17
- 21 марта, 2021, 13:52 В Днепре произошло лобовое столкновение двух автомобилей, среди пострадавших дети : Західна iнформаційна корпорація 14:17
- В Днепре в ДТП пострадали пять человек, в том числе трое детей : Вести.ua 14:15
- В Днепре в ДТП пострадали пять человек, в том числе трое детей : Українські національні новини 14:03
- Лобовое столкновение на Днепропетровщине - госпитализировано трое детей и две женщины : Весь Кривой Рог 13:54
- 21.03.2021 13:02 В Днепре - серьезное ДТП: пострадали двое взрослых и трое детей : GlavPost.ua 13:38
- В Днепре в ДТП пострадали две женщины и трое детей : Событие Каменское 13:38
- В Днепре в результате лобового столкновения двух легковушек пострадали трое детей и две женщины : ТСН.ua 13:32
- В Днепре трое детей пострадали в ДТП : РИА Мелитополь 13:28
- В Днепре - серьезное ДТП: пострадали двое взрослых и трое детей : Dnepr.Info 13:27
- В Днепре в ДТП пострадали пять человек, в том числе трое детей : RegioNews 13:12
- В Днепре легковушки столкнулись лоб в лоб: пострадали двое взрослых и трое детей : NewsOne 13:09
- Пострадали трое детей: в Днепре произошла дорожная авария : MIGnews.com.ua 13:08
- Жертвами ДТП в Днепре стали трое детей : Матриця свободи 13:04
- В Днепре две легковушки столкнулись лоб в лоб, пострадали трое детей : APnews.com.ua 13:01
- В Днепре в лобовом столкновении автомобилей пострадали 5 человек : РБК-Україна 12:46
- В Днепре трое детей пострадали в ДТП : Bigmir)net Новости 12:39
- В Днепре в лобовом столкновении автомобилей пострадали пять человек : Depo 12:27
- На Аэропортовской столкнулись Hyundai и Daewoo Lanos: среди пострадавших - трое детей : Лента новостей Днепра 12:22
- В Днепре на перекрестке столкнулись два автомобиля: 5 пострадавших, в том числе дети : Лента новостей Днепра 12:22
- В Днепре трое детей пострадали в ДТП : MY.UA 12:16
- Лобовое ДТП в Днепре: пятеро пострадавших, трое из них - дети : ВідкритийTV 12:16
- 11:32 21.03.2021 В Днепре в ДТП пострадали пять человек, в том числе трое детей : Интерфакс-Україна 11:45
- 21 марта 2021, 11:03 На Аэропортовской столкнулись Hyundai и Daewoo Lanos: среди пострадавших - трое детей : Мост Днепр 11:09
- Лобовое столкновение в Днепре: 5 пострадавших, из них 3 детей : Кстати+ 07:53