Лобовое столкновение на Днепропетровщине - госпитализировано трое детей и две женщины (26)

Весь Кривой Рог 2021.03.21 13:54

21 марта 2021 20 марта, сообщает Весь Кривой Рог в 22:03 произошло дорожно-транспортное происшествие на перекрестке улиц Яснополянская и Аэропортовская в Днепре На перекрестке, сообщает Весь Кривой Рог, произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей "Hyundai Getz" и "Daewoo Lanos". В результате происшествия пострадали 5 человек, трое из которых - дети. Двух женщин госпитализировали в Днепровскую городскую клиническую больницу No16.