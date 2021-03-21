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Фокус: Украина

Лобовое столкновение на Днепропетровщине - госпитализировано трое детей и две женщины (26)

Весь Кривой Рог 2021.03.21 13:54
21 марта 2021 20 марта, сообщает Весь Кривой Рог в 22:03 произошло дорожно-транспортное происшествие на перекрестке улиц Яснополянская и Аэропортовская в Днепре На перекрестке, сообщает Весь Кривой Рог, произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей "Hyundai Getz" и "Daewoo Lanos". В результате происшествия пострадали 5 человек, трое из которых - дети. Двух женщин госпитализировали в Днепровскую городскую клиническую больницу No16.
ДНЕПР, РЕБЕНОК, ПЕРЕКРЕСТОК, БОЛЬНИЦА, БАТАРЕЯ, СТОЛКНОВЕНИЕ, Днепропетровск, Украина, Харьков

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