Ущерб от погрома Офиса Президента оценили в 2 миллиона гривен (25)

Новости Ю 2021.03.21 16:23

Сегодня, 14:10 Участники акции в поддержку активиста Сергея Стерненко на улице Банковой, которая прошла вечером в субботу, 20 марта, нанесли зданию Офиса президента ущерб на сумму не менее 2 млн гривен. Источник: novosti-n.org Об этом сообщает пресс-служба ОП в воскресенье, 21 марта. "По предварительным экспертным оценкам, повреждения здания Офиса президента оцениваются примерно в 2 млн гривен.