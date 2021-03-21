Тысячи прихожан УПЦ МП вышли на крестный ход несмотря на карантин в Харькове (28)

NNS Никополь 2021.03.21 16:23

21.03.2021 Несмотря на усиленный карантин из-за ухудшения ситуации с COVID-19, в Харькове прошел масштабный крестный ход. Его организовала Украинская православная церковь Московского патриархата, передает NNS, ссылаясь на Дело. Утром 21 марта верующие прошли от Свято-Благовещенского кафедрального собора до Свято-Покровского мужского монастыря. Крестный ход приурочен к первому воскресенью Великого поста, праздника