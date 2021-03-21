В Николаеве вводят жесткий карантин: полный список запретов и ограничений (35)

Телеграф.com.ua 2021.03.21 18:44

В Николаеве крайне плачевная ситуация с распрстранением коронавируса COVID- 19, в связи с чем в городе с 01.00 среды, 24 марта, и по 4 апреля включительно вводятся более строгие карантинные ограничения в рамках "оранжевой" зоны. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Facebook в воскресенье глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким. "Относительно ситуации с COVID-19 в городе Николаеве.