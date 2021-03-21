"Слово "Украина" стали употреблять во внутреннеполитическом контексте США": Курт Волкер дал интервью НВ (19)

TK Media 2021.03.21 14:46

Он заявил о том, что поддержка Украины "будет серьезной". Бывший спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер дал интервью изданию НВ, указав, что Украина будет получать всецелую поддержку от США в противостоянии с Россией. Волкер указал, что Украина имеет поддержку в США практически от всех политических сил - демократов, республиканцев, нынешней и предыдущей администраций президента. Курт Волкер