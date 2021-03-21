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Фокус: Украина

В Киеве мужчина на детской площадке развращал девочку (31)

РИА Мелитополь 2021.03.21 17:28
В Киеве мужчина на детской площадке развращал девочку 21 марта 2021, 16:47 В столице правоохранители задержали мужчину, который совершал развратные действия в отношении несовершеннолетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева. Отмечается, что в субботу, 20 марта, в полицию позвонил местный житель, который сообщил, что на детской площадке на улице Червонозаводской неизвестный мужчина демонстрировал свой половой орган девочке, катающейся
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