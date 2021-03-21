"Слуга Народа" собирает внеочередное заседание Рады из-за событий на Банковой (22)

НикВести 2021.03.21 19:10

19:00, 21 Марта, 2021 Президентская фракция "Слуга Народа" объявила о намерениях собрать внеочередное заседание Верховной Рады "в кратчайшие сроки" из-за событий во время акции в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко под Офисом президента. Об этом сообщила пресс-служба партии. Говорят, что заседание хотят провести с участием силовиков и принять постановление с оценкой события и задачами конкретным министрам.