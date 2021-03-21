Лидеры "Динамо" и "Шахтера" пропустят матчи сборной Украины (32)

Depo 2021.03.21 18:29

Виктор Цыганков, Тарас Степаненко и Артем Беседин из-за травм не помогут сборной Украины в мартовских матчах отбора на ЧМ-2022 21 марта 2021 16:41 Об этом сообщает Depo.Сектор со ссылкой на сайт УАФ. У игроков "Динамо" мышечные повреждения, а футболист "Шахтера" не успеет восстановиться после травмы, полученной в конце февраля. У Виктора Корниенко ( "Шахтер") и Игоря Харатина ( "Ференцварош") коронавирус.