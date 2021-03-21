На Киевщине разоблачили фейковый "реабилитационный центр" (21)

OstanniPodii.com 2021.03.21 19:16

Опубликовано: 18:33 воскресенье, 21 марта 2021 г. После того, как в Ирпене был похищена человек, правоохранители разоблачили группу лиц, которые незаконно удерживали людей, якобы для лечения от зависимостей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. 20 марта в полицию поступило сообщение о том, что в городе Ирпень возле одной из многоэтажек трое неизвестных связали мужчину и силой затолкали в