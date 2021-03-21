На Киевщине разоблачили фейковый "реабилитационный центр" (21)

- В Киевской области разоблачили "реабилитационный центр", где принудительно удерживали и пытали людей : Преступности.нет 19:18
- На Киевщине разоблачили фейковый "реабилитационный центр" : OstanniPodii.com 19:16
- Под Киевом злоумышленники похищали людей и удерживали в "лечебном центре" : Аргументы и Факты Украина 19:10
- Под Киевом в "реабилитационном центре" пытали людей : MIGnews.com.ua 19:08
- Незаконно удерживали и пытали людей: под Киевом разоблачили "реабилитационный центр" : Фокус 19:04
- 21 марта, 2021, 18:35 Под Киевом разоблачили "реабилитационный центр", где пытали и эксплуатировали людей : Західна iнформаційна корпорація 18:47
- Решетки на окнах и пытки: на Киевщине разоблачили "реабилитационный центр" : TK Media 18:46
- На Киевщине разоблачили пыточный "реабилитационный центр" : Главное 18:36
- 18:07 21/03/2021 Под Киевом в псевдоцентре реабилитации пытали людей : ГолосUA 18:36
- Под Киевом нашли "центр реабилитации", где пытками удерживали десятки людей : Дело.ua 18:33
- Под Киевом в "реабилитационном центре" удерживали и пытали людей : РБК-Україна 18:31
- Полиция разоблачила "реабилитационный" центр, в котором пытали людей : Gazeta.ua 18:05
- Под Киевом разоблачили псевдореабилитационный центр, в котором пытали людей : УНИАН 18:02
- Полиция Киевщины ликвидировала "реабилитационный центр", где незаконно удерживали людей : Цензор.Нет 18:02
- Под Киевом разоблачили псевдоцентр реабилитации, где пытали людей : Obozrevatel 18:01
- 17:36 21.03.2021 В Киевской области разоблачили незаконный реабилитационный центр, где принудительно удерживали людей : Интерфакс-Україна 17:46
- Под Киевом разоблачили "реабилитационный центр", где пытали людей : Українська правда 17:41
- Похищали людей и удерживали в "лечебном центре": в Киевской области разоблачили преступную банду : DailyUA 17:25
- Похищали людей и удерживали в "лечебном центре": в Киевской области разоблачили преступную банду : Українські національні новини 17:17
- Незаконно удерживали людей и совершали пытки: в Киевской области разоблачили реабилитационный центр : ТСН.ua 16:32