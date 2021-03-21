В Крыму - более полусотни новых случаев COVID-19 и трое умерших (2)

Depo 2021.03.21 12:28

Новые случаи коронавирусной болезни и новые смерти от нее регистрировались в оккупированном Крыму в течение субботы, 20 марта Журналист региональной редакции Depo.Запорожье 21 марта 2021 12:11 Об этом сообщает Depo.Крым со ссылкой на данные оккупационной власти полуострова. В течение субботы в Крыму были подтверждены 53 новых случая болезни, только у шести человек она протекает без симптомов.