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В Крыму - более полусотни новых случаев COVID-19 и трое умерших

В Крыму - более полусотни новых случаев COVID-19 и трое умерших (2)

Depo 2021.03.21 12:28
Новые случаи коронавирусной болезни и новые смерти от нее регистрировались в оккупированном Крыму в течение субботы, 20 марта Журналист региональной редакции Depo.Запорожье 21 марта 2021 12:11 Об этом сообщает Depo.Крым со ссылкой на данные оккупационной власти полуострова. В течение субботы в Крыму были подтверждены 53 новых случая болезни, только у шести человек она протекает без симптомов.
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2021.03.22 (2)

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