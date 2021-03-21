09:23 21.03.2021 Более 108 тыс. человек получили первую дозу CoviShield в Украине (66)

Интерфакс-Україна 2021.03.21 09:30

В Украине за минувшие сутки 3 968 человек привиты против COVID-19, сообщает Минздрав в Фейсбук. С начала прививочной кампании вакцинированы 108 309 человек, из них получили 1 дозу - 108 308 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1 человек. Вакцинацию проводили 134 мобильные бригады по иммунизации. Наибольшее количество вакцинированных было в Киевской области - 550 прививок.