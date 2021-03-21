09:23 21.03.2021 Более 108 тыс. человек получили первую дозу CoviShield в Украине (66)

2021.03.22 (66)2021.03.21 (50) →
- В Киеве и трех областях вчера не сделали ни одной прививки от коронавируса. Данные Минздрава : Страна.ua 10:17
- В Украине уже более 30 тысяч человек умерли из-за COVID-19 : УНИАН 10:17
- В Украине жертвами коронавируса стали более 30 тыс. человек, на Одесчине - свыше 1,6 тыс. пациентов : Бессарабiя.UA 10:17
- 22 марта 2021, понедельник, 10:07 За предыдущие сутки в Киеве не было провакцинировано ни одного человека : Українські Новини 10:15
- 22 марта 2021, понедельник, 10:01 Темпы вакцинации от коронавируса в Украине сократились на треть. За сутки привили меньше 3 тыс. человек : Українські Новини 10:15
- В Украине начался второй этап вакцинации - кто получит прививки от Covid-19 : Вести.ua 10:15
- Вакцинация в Украине: количество сделанных прививок снова падает : Подробности.ua 10:11
- В Николаевской области от COVID-19 вакцинировали 3599 человек, за сутки - 30 : НикВести 10:10
- В Украине за сутки от COVID-19 вакцинировали 2715 человек : Аргументы и Факты Украина 10:10
- В Запорожской области в выходные стали больше вакцинировать людей от COVID-19 : Акцент.zp.ua 10:10
- В Минздраве сообщили, когда в Украине развернут дополнительные стационарные пункты COVID-прививок : Медіаплатформа "НАШ" 10:09
- Степанов рассказал, когда от коронавируса начнут вакцинировать украинцев старше 80 лет : Гордон 10:06
- В Украине за сутки сделали 2,7 тысячи прививок против COVID-19. В Киеве и трех областях - ни одной прививки : Громадське телебачення 10:06
- Степанов объявил о начале второго этапа вакцинации : Главное 10:06
- В Украине уже 1,554 млн человек заболели на коронавирус : Главком 10:05
- Стали известны детали второго этапа вакцинации от ковида в Украине : Факты 10:04
- За сутки 2,7 тысячи: в Минздраве сообщили, сколько украинцев уже вакцинировали от коронавируса : ТСН.ua 10:03
- В Украине ускорят вакцинацию: что придумал Минздрав : Сегодня.ua 10:02
- В Украине начинается второй этап вакцинации: кому будут делать прививку : Сегодня.ua 10:02
- В Украине стартует второй этап вакцинации от COVID-19, - Степанов : БизнесЦензор 10:02
- В Украине развернут более 2,5 тысяч пунктов прививок : MY.UA 10:01
- За сутки в Киеве не сделали ни одной прививки от коронавируса : MY.UA 10:01
- За минувшие сутки сделали 2715 прививок : Waves-ua 10:00
- Менее 3 тысяч: темпы вакцинации в Украине и статистика в регионах : 24 канал 10:00
- В Украине начался второй этап вакцинации - первыми прививают семейных врачей : Укринформ 09:47
- За прошедшие сутки в трех областях Украины и городе Киеве не сделали ни одной прививки против коронавируса : ZN,UA 09:47
- В Украине появятся прививочные пункты, где будут вакцинировать от коронавируса : Индустриалка 09:46
- В Украине начинают вакцинировать от коронавируса семейных врачей : MY.UA 09:46
- В Великобритании поставили очередной рекорд по вакцинации. За сутки прививки получили 844 тысячи человек : Бабель 09:45
- Сегодня, 09:30 Темпы вакцинации в Украине опять снизились: за сутки прививки сделали менее 3 тысячам : ReplyUA.net 09:42
- Уже 111 тысяч украинцев получили первую дозу вакцины против COVID : Українська правда 09:41
- COVID-вакцинация в Украине: за сутки прививку получили почти три тысячи человек : Медіаплатформа "НАШ" 09:39
- В Украине стартует вакцинация семейных врачей : Lenta.ua 09:38
- В Украине прививки от коронавируса начинают делать в стационарных пунктах вакцинации - Степанов : Гордон 09:36
- В Минздраве анонсировали начало вакцинации людей, старших за 80 лет : Українські національні новини 09:33
- В нескольких регионах Украины в течение суток не сделано ни одной прививки от коронавируса : DsNews 09:33
- В Украине стартует новый этап вакцинации: в Минздраве объяснили, кто получит прививку от COVID-19 : Obozrevatel 09:31
- В Минздраве сообщили, когда развернут дополнительные 2 тысячи пунктов прививок в Украине : РБК-Україна 09:31
- В Украине за воскресенье менее 3 тыс. человек вакцинировались от Covid-19 : 112.ua 09:30
- 09:18 22.03.2021 За последние сутки в Киеве и нескольких областях не сделано ни одной прививки от коронавируса - Минздрав : Интерфакс-Україна 09:30
- Вакцинированных от COVID-19 в Украине уже 111 тысяч, еще почти втрое больше - в очереди : DailyUA 09:25
- За воскресенье в Украине привили менее 3 тысяч человек : Капитал 09:20
- В Украине начался второй этап вакцинации от COVID-19: Степанов рассказал, кто получит прививки : Новое Время 09:17