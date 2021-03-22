ЕС не будет делиться вакцинами с бедными странами (4)

Lenta.ua 2021.03.22 00:08
23:53 21 мар.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в настоящее время не видит
возможности для Евросоюза напрямую жертвовать вакцины от коронавируса
бедным странам.
"Сейчас есть чрезвычайное давление в странах-членах, чтобы они сами
получили вакцины", - сказала она, сообщает "Европейская правда".
Вместе с тем глава комиссии подчеркнула финансовую поддержку со стороны ЕС
международной инициативы COVAX, которая предоставляет доступ к вакцинам для
ВАКЦИНА, ВАКЦИНАЦИЯ, ПРИВИВКА, ДОЗА, ПРЕПАРАТ, ПОСОЛ, AstraZeneca
, Украина
, Швеция
, Германия
, Великобритания