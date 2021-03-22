ЕС не будет делиться вакцинами с бедными странами (4)

Lenta.ua 2021.03.22 00:08

23:53 21 мар. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в настоящее время не видит возможности для Евросоюза напрямую жертвовать вакцины от коронавируса бедным странам. "Сейчас есть чрезвычайное давление в странах-членах, чтобы они сами получили вакцины", - сказала она, сообщает "Европейская правда". Вместе с тем глава комиссии подчеркнула финансовую поддержку со стороны ЕС международной инициативы COVAX, которая предоставляет доступ к вакцинам для