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ЕС не будет делиться вакцинами с бедными странами

ЕС не будет делиться вакцинами с бедными странами (4)

Lenta.ua 2021.03.22 00:08
23:53 21 мар. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в настоящее время не видит возможности для Евросоюза напрямую жертвовать вакцины от коронавируса бедным странам. "Сейчас есть чрезвычайное давление в странах-членах, чтобы они сами получили вакцины", - сказала она, сообщает "Европейская правда". Вместе с тем глава комиссии подчеркнула финансовую поддержку со стороны ЕС международной инициативы COVAX, которая предоставляет доступ к вакцинам для
ВАКЦИНА, ВАКЦИНАЦИЯ, ПРИВИВКА, ДОЗА, ПРЕПАРАТ, ПОСОЛ, AstraZeneca, Украина, Швеция, Германия, Великобритания
2021.03.22 (4)

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