"Львов" - "Шахтер" 3:2. Харьков - фартовый для львовян (1)

Footboom.com 2021.03.21 22:35
Автор: Денис Руденко
Харьков. ОСК "Металлист"
Главный арбитр: Николай Балакин (Киевская область)
Ассистенты: Владимир Жарый (Павлоград), Ярослав Трехлеб (Днепр)
"Львов" - "Шахтер" 3:2
Голы: Тавареш, 24, Ныч, 48, Шина, 73 (пен.) - Соломон, 30, Соломон, 56
"Львов": Костик, Махмутович, Романчук, Якимец, Брикнер (Довгий, 64),
Грисьо (Бусько, 77), Чирьяк, Ныч, Тавареш (Сабино, 64), Шина (Семенив, 77),
Ньярко (Ременяк, 90+5)
Тренер: Анатолий Бессмертный
ШАХТЕР, СОЛОМОН, ЛЕВ, ШИНА, КОНОПЛЯНКА, МАТЧ, Патрик
, Ныч
, Львов
, Украина
, Киев
, Харьков
, Донецк