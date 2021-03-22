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Фокус: Украина

"Львов" - "Шахтер" 3:2. Харьков - фартовый для львовян (1)

Footboom.com 2021.03.21 22:35
Автор: Денис Руденко Харьков. ОСК "Металлист" Главный арбитр: Николай Балакин (Киевская область) Ассистенты: Владимир Жарый (Павлоград), Ярослав Трехлеб (Днепр) "Львов" - "Шахтер" 3:2 Голы: Тавареш, 24, Ныч, 48, Шина, 73 (пен.) - Соломон, 30, Соломон, 56 "Львов": Костик, Махмутович, Романчук, Якимец, Брикнер (Довгий, 64), Грисьо (Бусько, 77), Чирьяк, Ныч, Тавареш (Сабино, 64), Шина (Семенив, 77), Ньярко (Ременяк, 90+5) Тренер: Анатолий Бессмертный
ШАХТЕР, СОЛОМОН, ЛЕВ, ШИНА, КОНОПЛЯНКА, МАТЧ, Патрик, Ныч, Львов, Украина, Киев, Харьков, Донецк
2021.03.22 (1)

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