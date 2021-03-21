В "красной" зоне карантина уже шесть областей (2)

Bigmir)net Новости 2021.03.21 14:39

30 мин назад Теперь в "красной" зоне карантина находятся Киев и шесть областей Украины, а в "оранжевой" - еще 12 регионов. В Киевской области уже действуют усиленные карантинные ограничения Министерство здравоохранения обновило перечень областей по зонам карантина. "Красная" зона вновь увеличилась - теперь в нее попала Киевская область, сообщается на сайте Минздрава в воскресенье, 21 марта. Теперь в "красной" зоне карантина находятся: Киев, Киевская область,