В "красной" зоне карантина уже шесть областей (2)

Bigmir)net Новости 2021.03.21 14:39
30 мин назад
Теперь в "красной" зоне карантина находятся Киев и шесть областей Украины,
а в "оранжевой" - еще 12 регионов.
В Киевской области уже действуют усиленные карантинные ограничения
Министерство здравоохранения обновило перечень областей по зонам карантина.
"Красная" зона вновь увеличилась - теперь в нее попала Киевская область,
сообщается на сайте Минздрава в воскресенье, 21 марта.
Теперь в "красной" зоне карантина находятся: Киев, Киевская область,
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