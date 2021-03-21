Мошенники пытались продать странам ЕС несуществующие вакцины против коронавируса на EUR14 млрд (1)

ProNews 2021.03.21 18:24
21.03.2021
Европейское бюро по борьбе с мошенничеством узнало о попытке продать
странам ЕС несуществующие вакцины против коронавируса после того, как к ним
обратилось несколько таких стран.
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Мошенники предлагали странам ЕС миллиард несуществующих вакцин
Преступники пытались продать несуществующие вакцины против коронавируса 12
странам - членам ЕС на общую сумму €14 млрд.
ВАКЦИНА, СТРАНА, МОШЕННИЧЕСТВО, ПРЕСТУПНОСТЬ, ФИНЛЯНДИЯ, БЮРО, Финляндия