В Раде инициируют внеочередное заседание из-за беспорядков под Офисом президента (1)

Karachun.com.ua 2021.03.21 19:47
21 марта 2021г, 18:58
Фракция "Слуги народа" инициирует внеочередное заседание Верховной рады.
Хотят дать оценку протесту, который состоялся под Офисом президента Украины
21 марта
Об этом сообщает сайт партии "Слуга народа".
В своем заявлении "Слуга народа" подчеркнула поддержку права людей на
мирный протест, но осудила нанесенный протестующими вред зданию ОП.
"Ждем решительные, квалифицированные и бескомпромиссные действия со стороны
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, Киев