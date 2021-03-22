В Раде инициируют внеочередное заседание из-за беспорядков под Офисом президента (1)

Karachun.com.ua 2021.03.21 19:47

21 марта 2021г, 18:58 Фракция "Слуги народа" инициирует внеочередное заседание Верховной рады. Хотят дать оценку протесту, который состоялся под Офисом президента Украины 21 марта Об этом сообщает сайт партии "Слуга народа". В своем заявлении "Слуга народа" подчеркнула поддержку права людей на мирный протест, но осудила нанесенный протестующими вред зданию ОП. "Ждем решительные, квалифицированные и бескомпромиссные действия со стороны