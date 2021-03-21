На Ровенщине четверо подростков попали в больницу после наркотической вечеринки: один из них в коме (1)

Парламент.UA 2021.03.21 15:10
Медики сообщили о происшествии полицейским
Автор: Валерия Пепеля
21 марта, 14:29
На Ровенщине четверо подростков 15-17 лет госпитализированы в больницу
после вечеринки, на которой они употребляли наркотики, один из парней
подключен к аппарату ИВЛ.
Об этом сообщили в Ровенском Центре экстренной медицинской помощи.
Ночью в диспетчерскую скорой помощи на Ровенщине поступило несколько
одинаковых вызовов.
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