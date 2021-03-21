На Ровенщине четверо подростков попали в больницу после наркотической вечеринки: один из них в коме (1)

Парламент.UA 2021.03.21 15:10

Медики сообщили о происшествии полицейским Автор: Валерия Пепеля 21 марта, 14:29 На Ровенщине четверо подростков 15-17 лет госпитализированы в больницу после вечеринки, на которой они употребляли наркотики, один из парней подключен к аппарату ИВЛ. Об этом сообщили в Ровенском Центре экстренной медицинской помощи. Ночью в диспетчерскую скорой помощи на Ровенщине поступило несколько одинаковых вызовов.