Довбик получил вызов в сборную Украины (3)

Bigmir)net Новости 2021.03.21 23:09

11 мин назад Андрей Шевченко довызвал форварда Днепра-1 Андрея Довбика. Андрей Довбик ФК Днепр-1 Форвард днепровского Днепра-1 Андрей Довбик получил вызов в сборную Украины, сообщает официальный сайт УАФ, Такое решение главный тренер сборной Андрей Шевченко принял после того, как получили повреждения Артем Беседин и Виктор Цыганков из киевского Динамо, которые не смогут выступить в мартовских матчах квалификации чемпионата мира 2022 года.