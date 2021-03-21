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Довбик получил вызов в сборную Украины (3)

Bigmir)net Новости 2021.03.21 23:09
11 мин назад Андрей Шевченко довызвал форварда Днепра-1 Андрея Довбика. Андрей Довбик ФК Днепр-1 Форвард днепровского Днепра-1 Андрей Довбик получил вызов в сборную Украины, сообщает официальный сайт УАФ, Такое решение главный тренер сборной Андрей Шевченко принял после того, как получили повреждения Артем Беседин и Виктор Цыганков из киевского Динамо, которые не смогут выступить в мартовских матчах квалификации чемпионата мира 2022 года.
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2021.03.22 (3)

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