сегодня в 18:44 Под Киевом разоблачили псевдореабилитационный центр, в котором пытали людей (2)

Трибун Луганска 2021.03.21 19:47

Людей, которых удерживали в "центре", подвергали пыткам В Киевской области полиция разоблачила группу лиц, которые незаконно удерживали людей в псевдореабилитационном центре. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области. Установлено, что в заведение под предлогом реабилитации помещали лиц с нарко- и алкозависимостью, которых принудительно удерживали и "лечили" за деньги, полученные от родственников. Однако вместо медицинской терапии они