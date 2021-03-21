сегодня в 18:44 Под Киевом разоблачили псевдореабилитационный центр, в котором пытали людей (2)

Трибун Луганска 2021.03.21 19:47
Людей, которых удерживали в "центре", подвергали пыткам
В Киевской области полиция разоблачила группу лиц, которые незаконно
удерживали людей в псевдореабилитационном центре.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области.
Установлено, что в заведение под предлогом реабилитации помещали лиц с
нарко- и алкозависимостью, которых принудительно удерживали и "лечили" за
деньги, полученные от родственников. Однако вместо медицинской терапии они
БОРЩАГОВКА, ДЕНЬГИ, ИРПЕНЬ, ЧЕЛОВЕК, ЦЕНТР, ПЫТКА, Киев
, Украина