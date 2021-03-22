В Киеве рыбак при помощи спиннинга спас тонущего ребенка (ВИДЕО) (38)

Lenta.ua 2021.03.22 11:38

11:15 22 мар. На реке Десенке местный рыбак Ричард Горда при помощи спиннинга спас ребенка, который оказался на льдине, отплывшей от берега на 20 метров. Мальчика удалось доставить на берег целым и невредимым. Сам Горда не считает подвигом спасение 11-летнего мальчика - подобные случаи у него происходили и ранее. "Подвига никакого нет, просто оказались там в нужный момент.