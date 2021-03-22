В Киеве рыбак при помощи спиннинга спас тонущего ребенка (ВИДЕО) (38)

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- В Киеве рыбаки спинингом спасли 11-летнего ребенка, которого унесло на крошечной льдине : Известия в Украине 14:46
- В Киеве ребенок попал в беду, оказавшись посреди реки: "лед под ним начал трещать и..." : Politeka 14:41
- Рыбак с помощью спиннинга спас мальчика, который оказался на дрейфующей льдине : ОстроВ 14:40
- В Киеве рыбак спас 11-летнего мальчика с дрейфующей льдины с помощью спиннинга (фото, видео) : Фокус 14:35
- В Киеве рыбак с помощью спиннинга спас мальчика, дрейфовавшего на льдине : Українські національні новини 14:33
- В Киеве рыбак с помощью спиннинга спас ребенка на льдине, оторвавшейся от берега : ОбщеЖитие Online 14:12
- "Хорошая рыба": в Киеве рыбак спиннингом спас ребенка со льдины (ФОТО, ВИДЕО) : DsNews 14:04
- Лед под ногами уже трещал: в Киеве рыбак спас ребенка на отколовшейся льдине с помощью спиннинга, видео Рыбак Ричард Горда спас мальчика в Киеве, который оказался на плавающей льдине посреди реки Десенка : Луганский Радар 13:57
- В Киеве рыбак спиннингом вытащил из реки ребенка на льдине : Вести-UA 13:54
- В Киеве рыбак спиннингом вытащил из реки тонущего ребенка. Видео : Karachun.com.ua 13:47
- Лед под ногами уже трещал: в Киеве рыбак спас ребенка на отколовшейся льдине с помощью спиннинга, видео : РИА Мелитополь 13:28
- В Киеве рыбак спиннингом вытащил ребенка, дрейфовавшего на льдине (видео) : УНИАН 13:17
- В Киеве мужчина спас ребенка на льду с помощью удочки: ребенка унесло на льдине : РБК-Україна 13:16
- Лед под ногами уже трещал: в Киеве рыбак спас ребенка на отколовшейся льдине с помощью спиннинга, видео : Апостроф 13:15
- Рыбак спиннингом вытащил из реки тонущего ребенка в Киеве. Видео : РепортерUA 13:12
- Мужчина спас ребенка на льду с помощью спиннинга в Киеве (ВИДЕО) : Акцент.zp.ua 13:10
- Рыбак при помощи спиннинга вытащил ребенка из реки, который оказался на льдине (видео) : Корабелов.инфо 12:52
- В Киеве рыбак при помощи спиннинга вытащил ребенка из реки, который оказался на льдине : Преступности.нет 12:18
- "Отплыл на 20 метров": в Киеве рыбак спас ребенка из реки с помощью спиннинга, - видео : APnews.com.ua 12:01
- Киевский рыбак показал, как с помощью спиннинга спас ребенка на льдине [видео] : КП в Украине 12:01
- Киевский рыбак "выудил" из Днепра тонущего мальчика: "Лед под ним трещал" : Znaj.ua 11:47
- В Киеве рыбак спиннингом вытащил из реки тонущего ребенка(видео) : Измаил вечерний 11:46
- В Киеве рыбак спиннингом вытащил из реки тонущего ребенка : Інсайдер Житомира 11:43
- В Киеве рыбак при помощи спиннинга спас тонущего ребенка (ВИДЕО) : Lenta.ua 11:38
- "Рыбалка удалась". Рыбаки в Киеве спасли ребенка со льдины при помощи спиннинга - видео : ЛІГАБізнесІнформ 11:38
- "Теперь у малого по жизни кликуха Титаник!" Рыбак оригинально спас ребенка на льдине : Факты 11:34
- Лед трещал: в Киеве рыбак спиннингом "выловил" ребенка на льдине (видео) : Realist.online 11:26
- В Киеве рыбак спиннингом вытащил из реки ребенка на льдине. Видео : Prioritet.org 11:23
- В Киеве рыбалка спиннингом вытащил из реки ребенка : Uapress.info 11:15
- В Киеве рыбак спас мальчика удочкой: Ребенка унесло на льдине : Bigmir)net Новости 11:09
- В Киеве рыбак спас мальчика на льдине при помощи спиннинга: видео : NewsOne 11:09
- "Рыбалка удалась". В Киеве рыбаки сняли ребенка со льдины при помощи спиннинга - видео : ЛІГАБізнесІнформ 11:08
- В Киеве рыбак спиннингом вытащил из реки тонущего ребенка : Сумські Дебати 11:03
- В Киеве рыбак спас с помощью спиннинга мальчика, застрявшего на отколовшейся льдине - видео : Новое Время 10:47
- Рыбак с помощью спиннинга спас ребенка : Gazeta.ua 10:06
- В Киеве рыбак вытащил спиннингом мальчика, который оказался на льдине: видео : ТСН.ua 10:02
- В Киеве рыбак спас мальчика на льдине с помощью спиннинга. Видео : Новости Киева 23:54