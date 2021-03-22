Дональд Трамп может запустить собственную соцсеть, сообщил его советник (14)

Новости Ю 2021.03.22 01:22

Вчера, 23:58 Бывший президент США Дональд Трамп после перманентного бана в Twitter, Facebook и других соцсетях, намерен через два-три месяца запустить собственную платформу. Об этом рассказал пресс-секретарь предвыборной кампании Трампа в 2020 году Джейсон Миллер в эфире канала FOX, передает Reuters. По его словам, Трамп войдет в социальные сети с новой платформой и это приведет "к полному пересмотру игры".