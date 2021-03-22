Премьер Словакии готов подать в отставку из-за закупки российской вакцины от коронавируса (33)

Бабель 2021.03.22 08:45

Алексей Ярмоленко 07:45, 22 марта 2021 Facebook / Igor Matovic Премьер-министр Словакии Игорь Матович предложил коалиции свою отставку для выхода из политического кризиса после закупки российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом пишет Deutsche Welle. Он отметил, что готов уйти с поста премьера, но остаться членом правительства. Также Матович попросил подать в отставку министра экономики и министра