Март, 22 в 9:39 Вылетела из-под колеса и пробила лобовое стекло: во Львове крышка люка убила 11-летнего ребенка (30)

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- Во Львове крышка люка влетела в авто и убила ребенка : Факты 12:04
- Во Львове крышка канализационного люка влетела в авто, погиб ребенок (ВИДЕО) : Vashgolos.net 11:52
- Во Львове в результате аварии с участием автомобиля ГСЧС погиб ребенок : RegioNews 11:42
- Во Львове крышка люка влетела в автомобиль и убила ребенка : Lenta.ua 11:38
- Во Львове крышка люка влетела в лобовое стекло авто и убила ребенка : Prioritet.org 11:23
- Во Львове плохо закрепленный люк влетел в автомобиль - погиб 10-летний ребенок : Преступности.нет 11:19
- Во Львове крышка люка из-под колес машины ГСЧС влетела в легковушку - погиб 11-летний мальчик : Odessa Online 11:13
- Во Львове в лобовое стекло авто влетела крышка люка и убила ребенка : 7Днів.info 11:07
- Во Львове крышка люка из-под колес машины ГСЧС влетела в легковушку - погиб 11-летний мальчик : Одесский Наблюдатель 11:05
- Во Львове произошло ДТП, в результате которого погиб 10-летний школьник : ASPInews 11:01
- Во Львове ребенок погиб страшной смертью из-за крышки люка: фото, видео и детали трагедии : Луганский Радар 10:57
- Во Львове крышка канализационного люка влетела в авто, погиб ребенок (видео) : FaceNews 10:45
- Жертвой ДТП во Львове стал ребенок : Фраза.ua 10:36
- Во Львове крышка люка влетела в лобовое стекло авто и убила ребенка : Сумські Дебати 10:33
- Во Львове из-за спасателей крышка люка протаранила авто и убила 11-летнего мальчика : APnews.com.ua 10:31
- Трагическое ДТП во Львове: ребенка лишил жизни канализационный люк : РБК-Україна 10:31
- Во Львове ребенок погиб страшной смертью из-за крышки люка: фото, видео и детали трагедии : MY.UA 10:31
- Во Львове ребенок погиб страшной смертью из-за крышки люка: фото, видео и детали трагедии : Апостроф 10:30
- Крышка люка убила ребенка в авто: фото и детали трагедии во Львове (фото) : Realist.online 10:27
- Крышка люка во Львове пробила лобовое стекло авто: погиб 11-летний ребенок : ТСН.ua 10:17
- Во Львове крышка люка влетела в авто и убила 10-летнего мальчика : MZM.zp.ua 10:17
- Во Львове крышка люка влетела в авто и убила 10-летнего мальчика : Местные вести 10:16
- Во Львове в ДТП с участием автомобиля ГСЧС погиб ребенок : РБК-Україна 10:16
- Во Львове крышка люка влетела в авто и убила 10-летнего мальчика : RUpor.info 10:12
- Март, 22 в 9:39 Вылетела из-под колеса и пробила лобовое стекло: во Львове крышка люка убила 11-летнего ребенка : ICTV Факти 10:06
- Во Львове незакрепленная крышка канализационного люка убила 10-летнего мальчика : Главное 09:36
- Крышка люка влетела в лобовое стекло: во Львове в результате аварии погиб ребенок : 5 Канал 09:30
- Во Львове крышка люка влетела в авто и убила 10-летнего мальчика (фото, видео) : УНИАН 09:02
- Во Львове крышка люка вылетела из-под колес авто и убила ребенка : MY.UA 08:46
- Во Львове крышка люка вылетела из-под колес авто и убила ребенка : Главред 08:36