Март, 22 в 9:39 Вылетела из-под колеса и пробила лобовое стекло: во Львове крышка люка убила 11-летнего ребенка (30)

ICTV Факти 2021.03.22 10:06

Во Львове поздно вечером 21 марта произошло смертельное ДТП. Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Зеленой, 251 с участием двух автомобилей, в результате чего погиб 11-летний ребенок. Транспортное средство Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям двигалось в направлении улицы Сихивской и наехало задним колесом на канализационный люк.