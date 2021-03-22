Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Ответ на санкции: Лавров считает, что Россия должна уйти от использования доллара

Ответ на санкции: Лавров считает, что Россия должна уйти от использования доллара (26)

ТСН.ua 2021.03.22 01:32
В РФ задумались над переходом к расчетам в национальных валютах. © Associated Press На фоне усиления санкций против России, в РФ задумались об использовании альтернативных доллару мировых валют и отказе от международных платежных систем. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, - сообщают на сайте российского внешнеполитического ведомства. Российский министр призвал "отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем".
ЛАВРОВ, ДОЛЛАР, САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, ВАЛЮТА, ПРИЧУДА, АРШИН, Лавров, Россия, США, Украина

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2021
© InfoStream, 2021