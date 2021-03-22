Завершение строительства Северного потока-2 усилит российскую агрессию - Шмыгаль (24)

Главред 2021.03.22 07:06

22 марта 2021, 06:39 Европа не заинтересована в завершении строительства газопровода, уверен украинский премьер. Денис Шмыгаль / УНИАН Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что завершение строительства газопровода Северный поток - 2 не отвечает интересам Европы, поскольку усилит агрессию со стороны России. Об этом глава украинского Кабмина заявил в интервью немецкому деловому изданию Handelsblatt, которое выйдет в свет 22 марта, передает DW.