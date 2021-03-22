Завершение строительства Северного потока-2 усилит российскую агрессию - Шмыгаль (24)

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- Завершение "Северного потока-2" усилит агрессию со стороны России, - Шмыгаль : Новости N 09:11
- Россия может усилить агрессию против Украины в случае завершения строительства "Северного потока-2", - Шмыгаль : Еспресо TV 09:04
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