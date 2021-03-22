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В Польше автобус с украинцами вылетел в овраг: один погибший, четверо пострадавших (46)

Новости N 2021.03.22 10:11
Сегодня в 09:38 В Польше автобус с украинцами вылетел в овраг: один погибший, четверо пострадавшихВ Польше автобус с украинцами вылетел в овраг: один погибший, четверо пострадавшихВ Польше автобус с украинцами вылетел в овраг: один погибший, четверо пострадавшихВ Польше автобус с украинцами вылетел в овраг: один погибший, четверо пострадавших В Подкарпатском воеводстве Польши произошло ДТП с украинским пассажирским
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