В Польше автобус с украинцами вылетел в овраг: один погибший, четверо пострадавших (46)

Новости N 2021.03.22 10:11

Сегодня в 09:38 В Польше автобус с украинцами вылетел в овраг: один погибший, четверо пострадавшихВ Польше автобус с украинцами вылетел в овраг: один погибший, четверо пострадавшихВ Польше автобус с украинцами вылетел в овраг: один погибший, четверо пострадавшихВ Польше автобус с украинцами вылетел в овраг: один погибший, четверо пострадавших В Подкарпатском воеводстве Польши произошло ДТП с украинским пассажирским