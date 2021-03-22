В Польше автобус с украинцами вылетел в овраг: один погибший, четверо пострадавших (46)

- В Польше автобус с украинцами попал в жуткое ДТП: один человек погиб и четверо пострадали (фото) : Наше Місто Дніпро 10:19
- Смертельная автокатастрофа автобуса с украинскими в Польше: полиция раскрыла детали : ТСН.ua 10:17
- В Польше снова попал в ДТП автобус с украинцами, один человек погиб : ZN,UA 10:17
- 22.03.2021, 09:39 Очередное смертельное ДТП автобуса с украинцами в Польше : АСН.in.ua 10:14
- ДТП в Польше: в МИД уточнили количество пострадавших украинцев : Слово і Діло 10:13
- В Польше автобус с украинцами попал в ДТП - один человек погиб, пятеро пострадали : Odessa Online 10:13
- В Польше в ДТП попал еще один автобус с украинцами: есть погибший и травмированные : RegioNews 10:12
- В Польше автобус с украинцами вылетел в овраг: один погибший, четверо пострадавших : Новости N 10:11
- В Польше автобус с украинцами попал в ДТП, есть погибший : Нова Влада 10:10
- В Польше попал в аварию украинский автобус, есть погибший : НикВести 10:10
- Есть раненые и погибший: на юге Польши автобус с украинцами слетел в кювет : NewsOne 10:09
- Есть жертвы: в Польше автобус с украинцами попал в ДТП : MIGnews.com.ua 10:08
- Слетел с трассы в том же месте: в Польше разбился автобус с украинцами : Gazeta.ua 10:06
- Проклятое место: еще один украинский автобус попал в смертельное ДТП в Польше (ФОТО) : DsNews 10:04
- Роковой для украинцев участок: всплыл жуткий нюанс ДТП с автобусом в Польше : Факты 10:04
- В Польше снова перевернулся автобус с украинцами: есть жертвы (ФОТО) : Дело.ua 10:03
- В Польше автобус с украинцами попал в ДТП: есть погибший, много пострадавших : Прямий канал 10:01
- Автобус с украинцами попал в жуткое ДТП в Польше в "проклятом" месте, есть погибший: фото : Луганский Радар 09:57
- В Польше попал в аварию украинский автобус, есть погибший и пострадавшие : Kramatorsk.info 09:52
- 22.03.2021, 09:22 В Польше автобус с украинцами попал в ДТП: есть погибший и пострадавшие : В Час Пик 09:45
- В Польше микроавтобус с украинцами попал в ДТП: есть погибший : Вести.ua 09:45
- В Польше в ДТП попал автобус с украинцами. Пять человек госпитализированы, один погиб : Бабель 09:45
- В Польше попал в ДТП еще один украинский автобус: подробности и фото : Информационное Сопротивление 09:43
- В Польше попал в ДТП автобус с украинцами, есть жертвы : Bigmir)net Новости 09:39
- На том же месте. В Польше попал в аварию украинский автобус, есть погибший и пострадавшие : Iнше ТВ 09:36
- На том же месте: в Польше снова перевернулся автобус с украинцами, есть пострадавшие : Фокус 09:35
- Автобус с украинцами снова попал в смертельное ДТП в Польше : Depo 09:33
- Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше, 1 человек погиб, 5 - госпитализированы,- МИД. ФОТО : Цензор.Нет 09:32
- В Польше разбился украинский автобус, много пострадавших, - фото : APnews.com.ua 09:31
- В ДТП в Польше попал еще один украинский автобус, есть жертвы (ФОТО) : Ракурс 09:25
- Вторая за две недели авария: в Польше в смертельное ДТП снова попал автобус с украинцами : ТСН.ua 09:17
- 22 марта, 2021, 09:05 В Польше автобус с украинцами попал в ДТП, есть погибший и пострадавшие : Західна iнформаційна корпорація 09:17
- В Польше в ДТП снова попал украинский автобус: есть погибшие : Слово і Діло 09:13
- В Польше в ДТП попал очередной украинский автобус: есть погибший и раненые (ФОТО) : ОстроВ 09:10
- Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше: есть жертвы : Парламент.UA 09:10
- В Польше в ДТП попал микроавтобус с украинцами, есть погибший - МИД Украины : Гордон 09:06
- Новое смертельное ДТП с украинцами в Польше: появились подробности : Главред 09:06
- В Польше автобус с украинцами попал в ДТП, один человек погиб : Еспресо TV 09:04
- В польской больнице находится пятеро пострадавших в ДТП украинцев - МИД : Укринформ 09:02
- Автобус с украинцами попал в жуткое ДТП в Польше в "проклятом" месте, есть погибший: фото : Апостроф 09:00
- В Польше украинский автобус попал в ДТП: есть погибший и пострадавшие (фото) : Сегодня.ua 08:47
- В Польше попал в аварию украинский автобус, есть погибший и пострадавшие : Укринформ 08:17
- В Польше попал в аварию украинский автобус, есть погибший и пострадавшие : MY.UA 08:16