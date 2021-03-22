В Польше упал в кювет автобус с украинцами: 1 человек погиб, есть пострадавшие (44)

- В Польше украинский автобус слетел в кювет - один человек погиб, четверо пострадали : Преступности.нет 10:19
- В Польше попал в аварию автобус с украинцами, есть погибший и травмированные : Бессарабiя.UA 10:17
- В Польше попал в аварию автобус с украинцами, есть погибший и травмированные : Местные вести 10:16
- Смертельное ДТП в Польше: в МИД сообщили о судьбе украинцев : Подробности.ua 10:11
- В аварию в Польше снова попал украинский автобус : 7Днів.info 10:07
- 09:56 22/03/2021 ДТП в Польше: в МИД уточнили число пострадавших украинцев : ГолосUA 10:06
- Автобус с украинцами разбился в Польше : Хвиля 10:06
- Вторая авария за месяц: в Польше автобус с украинцами попал в ДТП, есть жертвы : УНИАН 10:02
- 09:47 / 22.03.2021 Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше: есть погибший и травмированные : Багнет 10:01
- В Польше автобус с украинцами попал в ДТП, есть погибший и травмированные (фото) : FaceNews 10:00
- В Польше снова слетел с дороги автобус с украинцами, есть жертвы и пострадавшие : Известия в Украине 09:46
- В Польше в аварию снова попал украинский автобус. Есть раненые и погибший(фото) : Измаил вечерний 09:46
- В Польше упал в кювет автобус с украинцами: 1 человек погиб, есть пострадавшие : Центр журналистских расследований 09:46
- В Польше в ДТП попал автобус с украинцами: есть погибший и пострадавшие. Фото : РепортерUA 09:42
- В Польше попал в аварию украинский автобус: есть погибшие : Судебно-юридическая газета 09:41
- В Польше украинский автобус попал в ДТП: есть погибший и пострадавшие : Гуру.ua 09:40
- В Польше автобус с украинцами попал в ДТП: 1 пассажир погиб : Bigmir)net Новости 09:39
- В Польше попал в аварию автобус с украинцами, один человек погиб, пятеро госпитализированы : Шиповник.ua 09:36
- В Польше попал в аварию украинский автобус: 1 погибший, 4 пострадавших ФОТО : From-UA.com 09:35
- В Польше украинский автобус попал в аварию : Экономические новости 09:34
- 22.03.2021 09:28 В Польше автобус с украинцами попал в ДТП: есть жертвы : ДонПресс 09:33
- В Польше в аварию снова попал украинский автобус. Есть раненые и погибший : Сумські Дебати 09:33
- В Польше автобус с украинцами попал в ДТП: один погибший, пятеро пострадавших : Новое Время 09:32
- В МИД уточнили число пострадавших украинцев в смертельной аварии в Польше : РБК-Україна 09:16
- В Польше автобус с украинцами попал в смертельное ДТП [фото] : КП в Украине 09:16
- В Польше автобус с украинцами попал в аварию, есть погибшие и раненые (фото) : СтопКор 09:14
- В Польше автобус с украинцами вылетел с трассы в кювет: есть жертвы (фото) : Телеграф.com.ua 09:13
- В Польше автобус с украинцами попал в ДТП: есть погибший и травмированные : Подробности.ua 09:11
- В Польше автобус с украинцами попал в ДТП: есть погибший : Аргументы и Факты Украина 09:10
- В Польше автобус с украинцами попал в ДТП: один погиб, есть пострадавшие : Медіаплатформа "НАШ" 09:09
- В Польше в "гиблом месте" разбился автобус с пассажирами из Украины : Lenta.ua 09:08
- 08:48 22/03/2021 В Польше автобус с украинцами врезался в ограждение : ГолосUA 09:06
- В Польше снова разбился украинский автобус, есть жертвы : ForUm 09:05
- В Польше в аварию снова попал украинский автобус. Есть раненые и погибший : Страна.ua 09:02
- В Польше автобус с украинцами попал в ДТП: есть погибший и много пострадавших. Фото : Obozrevatel 09:01
- В Польше автобус с украинцами вылетел с трассы в кювет: есть жертвы : MY.UA 09:01
- В Польше автобус с украинцами попал в аварию, есть погибший и травмированные : 112.ua 09:00
- 22 марта 2021, понедельник, 08:39 В Польше попал в ДТП автобус с украинцами. Есть погибший и травмированные : Українські Новини 08:45
- В Польше попал в аварию украинский автобус: 1 погибший, 4 пострадавших : УП Європейська правда 08:33
- В Польше попал в аварию автобус с украинцами, есть погибший и травмированные : РБК-Україна 08:31