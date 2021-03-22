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Фокус: Украина

В Польше упал в кювет автобус с украинцами: 1 человек погиб, есть пострадавшие (44)

Центр журналистских расследований 2021.03.22 09:46
09:43 В Польше в ночь на понедельник на территории Подкарпатского воеводства упал в кювет украинский автобус, в результате чего один человек погиб и четверо получили травмы. Фото: tvn24.pl Об аварии сообщил в Twitter представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. "Ночью вблизи Кашице перевернулся микроавтобус с 10 гражданами Украины.
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