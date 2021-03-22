Микроавтобус с украинцами попал в ДТП в Польше, 1 человек погиб, 5 - госпитализированы,- МИД. ФОТО (30)

- В Польше перевернулся автобус. 5 украинцев госпитализировано, 1 погиб : Job-Sbu.org 11:47
- В Польше начали расследовать причины аварии автобуса с украинцами : Страна.ua 11:47
- ДТП автобуса с украинцами в Польше произошло на месте похожей аварии в начале марта : КП в Украине 11:46
- В Польше автобус с украинцами попал в ДТП: есть погибший (Фото) : IPnews 11:45
- ДТП с украинцами в Польше: в МИД сообщили новые детали : From-UA.com 11:35
- В МИД прокомментировали смертельное ДТП с украинским автобусом в Польше : DsNews 11:33
- ДТП с Украинской в Польше: в МИД сообщили новые детали : DailyUA 11:25
- В Польше перевернулся автобус с украинцами, есть погибший: ехал на заработки и нашел смерть : Znaj.ua 11:17
- Выросло количество пострадавших украинцев в ДТП с автобусом в Польше : Парламент.UA 11:10
- В Польше опять перевернулся автобус с украинцами : Donbass.UA 11:03
- 10:47 22.03.2021 В Польше начали расследование причин ДТП украинского микроавтобуса вблизи Кашице : Интерфакс-Україна 11:01
- Заколдованное место: в Польше вновь ДТП с украинцами. И практически на том же месте, где перевернулся предыдущий автобус : Кривбасс On-Line 10:53
- ДТП с Украинской в Польше: в МИД сообщили новые детали : Українські національні новини 10:47
- В Польше попал в смертельное ДТП микроавтобус с украинцами : ПрессОрг24 10:40
- В Польше произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса с украинцами : ПрессОрг24 10:40
- Смертельное ДТП в Польше: Перевернулся автобус с украинцами : Позиция 10:37
- МИД уточнил данные об аварии автобуса в Польше: один погибший, пятеро пострадавших : УП Європейська правда 10:33
- Водитель был трезв: в польской полиции рассказали новые детали ДТП с украинским автобусом : 24 канал 10:30
- В Польше разбился автобус с украинцами, сообщают о погибших : Восточный проект 10:16
- На том же месте. В Польше перевернулся еще один автобус с украинцами, один погиб: фото : ЛІГАБізнесІнформ 10:08
- Автобус с украинцами рухнул в овраг, кадры и детали новой трагедии в Польше: "Десять человек, в том числе водители..." : Politeka 09:41
- В результате аварии микроавтобуса в Польше погиб один украинец, пятеро - госпитализированы : Новости Донбасса 09:40
- В Польше разбился автобус с украинцами, сообщают о погибших : Херсон Онлайн 09:37
- В Польше произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса с украинцами : DailyUA 09:25
- В Польше разбился автобус с украинцами, сообщают о погибших : Znaj.ua 09:17
- В Польше перевернулся микроавтобус с украинцами: один человек погиб : Громадське телебачення 09:06
- Микроавтобус с украинцами попал в ДТП в Польше, 1 человек погиб, 5 - госпитализированы,- МИД. ФОТО : Цензор.Нет 09:02
- В Польше произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса с украинцами : Українські національні новини 08:47
- Очередное ДТП под Кашице с украинцами: один человек погиб, пятеро - госпитализированы : Главное 08:36