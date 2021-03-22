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Микроавтобус с украинцами попал в ДТП в Польше, 1 человек погиб, 5 - госпитализированы,- МИД. ФОТО (30)

Цензор.Нет 2021.03.22 09:02
Минувшей ночью вблизи Кашице в Польше перевернулся микроавтобус с 10 гражданами Украины. 1 человек погиб, 5 были госпитализированы. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале спикер МИД Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ. По данным Николенко, генеральное консульство Украины в Люблине взаимодействует с правоохранительными органами Польши для выяснения обстоятельств аварии, а также предоставляет пострадавшим консульскую помощь.
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