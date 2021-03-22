Евросоюз одобрил новый пакет санкций против России (49)

5 Канал 2021.03.22 13:30

22.03.2021 12:51 Ограничения приняли министры иностранных дел ЕС Европейский Союз 22 марта одобрил новый пакет санкций против России, Китая, Северной Кореи и еще нескольких стран из-за нарушения прав человека, сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter. По его словам, ограничения ввели против 11 человек и 4 организаций. "ЕС только что одобрил санкции из-за нарушения прав человека.